Промоутер Фьюри: бой с Джошуа состоится в Великобритании и надеемся, что в ноябре

Сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри заявил о прогрессе в переговорах с британцем Энтони Джошуа о проведении очного боя.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о деталях проведения предстоящего боя против Энтони Джошуа.

"Это будет в Великобритании и, надеюсь, в ноябре. Это то, на что мы надеемся. Тайсон настаивает, что поединок должен пройти в Британии. Он хочет бороться здесь ради британских фанатов. К этому поединку невероятный интерес от публики в Великобритании. А также он должен побить все рекорды PPV

В настоящее время у вас действительно есть только один выбор, и это стадион Миллениум. На это пойдут серьезные усилия и деньги, однако их не интересуют финансовая часть, если сражение пройдет в Великобритании", — цитирует Воррена talkSPORT.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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