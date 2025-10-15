- Дата публикации
Промоутер Фьюри назвал единственный бой, ради которого "Цыганский король" хочет вернуться в ринг
"Цыганский король" желает провести третий поединок с Усиком.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри настроен вернуться в ринг ради третьего боя с абсолютным чемпионом украинцем Александром Усиком.
Об этом рассказал промоутер 37-летнего британского боксера Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports.
"Очень много разговоров по поводу боя с Джошуа, но этих разговоров всегда было много. Единственный бой, который Фьюри действительно хочет провести – это бой против мистера Усика. Тайсон хочет еще раз выйти с ним в ринг. Он постоянно об этом говорит", – сказал Уоррен.
Отметим, что ранее Фьюри вызвал украинца на трилогию, предложив ему провести бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.
Ранее сообщалось, что Фьюри собирается возобновить боксерскую карьеру в 2026 году.