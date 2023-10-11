Промоутер Фьюри назвал единственный способ для Усика выиграть бой за звание "абсолюта"

Фрэнк Уоррен считает, что украинец может победить "Цыганского короля" только нокаутом.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал предстоящий бой своего клиента с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, украинец не сможет победить британца по очкам, поэтому единственным способом для Александра выиграть поединок является отправить "Цыганского короля" в нокаут.

Также Уоррен подчеркнул, что Фьюри перед боем испытывает большое психологическое давление, в отличие от Усика.

"Для Тайсона бой с Усиком будет самым тяжелым в психологическом плане, потому что он не может позволить себе оступиться. Фьюри испытывает сильное давление. Я думаю, что Усик вообще не испытывает давления.

Этот парень не перебоксирует Тайсона. Я буду глубоко в шоке, если он это сделает. Усик может выиграть этот бой только если нокаутирует Тайсона. Фьюри в последних 3-4 боях кардинально изменил стиль и он не может позволить себе ошибку", – сказал Уоррен в комментарии YouTube-канала Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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