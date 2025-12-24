Промоутер Фьюри озвучил главное условие для боя с Джошуа

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал потенциальный бой своего клиента против другого экс-обладателя титулов в хевивейте Энтони Джошуа.

По его словам, "Цыганский король" намерен вернуться в ринг в следующем году.

Летом 2026-го Фьюри планирует провести поединок с Джошуа. В то же время, противостояние британцев станет возможным лишь при условии, что будут удовлетворены финансовые аппетиты Тайсона.

"Увидим ли мы Фьюри снова в ринге? Думаю, что да. Он намекнул. Он сказал, что хочет драться. Он сказал, что именно это он хочет сделать. Просто сейчас уточняются условия соглашения.

Бой с Джошуа в 2026 году? Да. Этот бой состоится летом, в конце лета, потому что он сам сказал, что проведет еще один бой. Тайсон не собирается сидеть сложа руки. Если он собирается биться, он сам выберет поединок.

При условии, что Тайсон получит то, что просил, бой с Джошуа состоится. Если он этого не получит, забудьте даже о первом гонге. Вы должны заплатить этому мужчине столько, сколько, по его мнению, он стоит. Если он не получит то, чего стоит, то вы даже пресс-конференцию не получите, не говоря уже о первом гонге", – сказал Уоррен в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Фьюри после своей победы над Джейком Полом.

Напомним, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Александром Усиком в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри объявил о завершении карьеры.