Промоутер Фьюри заплатит рекордную сумму в истории бокса за следующий бой британца

Промоутер Фьюри заплатит рекордную сумму в истории бокса за следующий бой британца

Права на поединок с Уайтом обойдутся Уоррену в 41 млн долларов.

Промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена выиграла торги по бою Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.

Queensberry вместе с Top Rank Боба Арума заплатят за права на поединок 41,025 миллиона долларов. Компания Matchroom Boxing, представляющая Вайта, предлагала 32,2 миллиона долларов. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

По информации ESPN, провести бой за звание чемпиона WBC в сверхтяжелом весе планируют 23 апреля в Великобритании. Уайту принадлежит гонорар в размере 8,2 миллиона долларов, Фьюри – рекордные в карьере 32,8 миллиона.

Сообщалось, что Уайту было предложено 5 миллионов фунтов, чтобы он не настаивал на чемпионском поединке против Фьюри, но отказался от отступных.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Вайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

Читайте также:

"Гадалка предсказала": Фьюри потролили за срыв объединительного боя против Усика

"Не делай этого, пожалуйста": Виталий Кличко дал совет Джошуа по реваншу с Усиком

"Худшие бизнесмены в истории": Фьюри жестко высказался в адрес Джошуа и его промоутера