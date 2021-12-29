Промоутер готов организовать Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира, но назвал условие

Боб Арум оценил перспективы провести титульный поединок между украинцем и Джорджем Камбососом.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум выразил готовность устроить своему клиенту поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

90-летний глава промоутерской компании Top Rank убежден, что этот бой возможен только на родине действующего обладателя четырех основных поясов в Австралии.

"Сейчас в Австралии нет локдауна. Там этот поединок был бы огромным. Если мы устроим его в воскресенье после полудня, это будет субботний прайм-тайм в США. Этот бой принесет много денег. Но если мы не сможем приехать в Австралию из-за коронавируса, то это обреченная затея.

Я считаю, что люди Камбососа действительно имеют хорошие намерения по поводу боя с Ломаченко. Василий хочет сразиться с Камбососом и с удовольствием подерется с ним в Австралии. Так что посмотрим. Никто не упирается, вопрос лишь в том, какой эффект будут иметь ковидные ограничения", - сказал Арум в интервью iFL TV.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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