Промоутер назвал вероятную дату следующего боя Ломаченко и имена потенциальных соперников

После победы над Камбососом украинца может ожидать объединительный титульный поединок.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, оценил дальнейшие перспективы своего клиента после яркой победы над австралийцем Джорджем Камбососом.

По его словам, свой следующий бой украинец может провести в ноябре этого года. Потенциальными соперниками Ломаченко являются американцы – чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон и обладатель титула WBA в этом дивизиона Джервонта Дэвис.

"Вероятно, Ломаченко вернется в ноябре против Шакура Стивенсона. Увидим. Может ли Ломаченко попытаться получить бои со Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом? Да. Почему бы и нет? Но давайте насладимся моментом, а потом определимся со следующим шагом завтра", – сказал Арум в комментарии FightHype.com.

Отметим, что один из четырех главных чемпионских поясов легкого веса (WBO) остается вакантным. За него 18 мая сразятся украинец Денис Беринчик и мексиканец Эммануэль Наваррете.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.

Мир бокса восхитился эффектной победой Ломаченко над Камбососом. На успех своего кума и соотечественника уже отреагировал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

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