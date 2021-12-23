Промоутер Паркера рассказал, на кого готов "поставить свой дом" в реванше Усик – Джошуа

Авторитетный специалист прогнозирует повторный триумф украинца.

Дэвид Хиггинс, менеджер бывшего чемпиона мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джозефа Паркера, два прогноза возможен реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"С самого начала я считал, что Усик может победить, ведь он лучше как всесторонне развитый боец, убийца. И он одержал победу. Опять же, если Джошуа набросится на Усика, если использует свой рост, вес и размах рук, то в этом случае он может нокаутировать любого соперника.

По-моему, если Джошуа снова выйдет против Александра, то это будет смело. Джошуа может выиграть, а их второе сражение может сложиться в любую сторону. Если бы я ставил свой дом, то, наверное, снова выбрал бы Усика", — приводит слова Хиггинса Boxing News 24.

Напомним, что Усик победил Джошуа единогласным решением судей, после чего стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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