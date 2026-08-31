Промоутер раскрыл состояние Итаумы, которого вынесли с ринга на носилках после поражения от Хрговича

Мозес Итаума / instagram.com/queensberrypromotions

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Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Мозеса Итаумы, рассказал о его состоянии после сенсационного поражения нокаутом от хорвата Филиппа Хрговича в поединке за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

Об этом сообщает talkSPORT.

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По словам промоутера, Итаума попал в больницу, потому что у него возникли проблемы с ногой. Кроме того, боксер был истощен.

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"Мозес поехал в больницу, потому что у него что-то случилось с ногой. Кроме того, он был истощен, ведь бой проходил в высоком темпе.

Он пропустил удар, и бойцовский инстинкт подсказал ему остаться на месте и начать отвечать своими.

На самом высоком уровне именно такие вещи имеют значение, поэтому нужно быть готовым ко всему. Ему нужно извлечь уроки, и, надеюсь, он это сделает", — заявил Уоррен.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

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Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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