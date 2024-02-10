Промоутер Усика озвучил новую версию травмы Фьюри, из-за которой перенесли бой за "абсолюта"

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу травмы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, которая стала причиной переноса боя с 17 февраля на 18 мая .

По мнению промоутера украинского боксера, "Цыганский король" получил серьезное рассечение, потому что небрежно отнесся к своей подготовке и спарринговал без шлема. Однако, по версии Красюка, эту информацию команда британца решила скрыть от общественности.

"Я не могу винить Фьюри. Иногда такие досадные вещи случаются, к сожалению. Рассечение реальное – это факт. Иначе всего этого шума не было бы. А вот природа этого рассечения – здесь уже могут быть вопросы.

Я не являюсь сторонником конспирологических теорий о том, что это было сделано намеренно, чтобы избежать встречи с Усиком. Это слишком умная концепция от Фьюри, ей невозможно дать рациональное объяснение. А вот неорганизованность, отсутствие дисциплины, расхлябанность, которая характерна для Фьюри – могла стать реальной причиной.

Относительно видео, о котором все говорят, возникает множество вопросов. Во-первых, получить такое рассечение в боксерском шлеме 20-унцевыми перчатками невозможно. Поэтому в эту концепцию была внесена корректировка, якобы удар был нанесен локтем.

Извините, но такая щель и такая толщина шлема – как там можно было попасть именно в бровь? Слишком много совпадений. У меня есть ощущение, что Фьюри просто небрежно относился к своим спаррингам, получил левый боковой и боксировал без шлема. Потому они не могли выйти к публике с такой концепцией.

Мы не знаем, в какой день Фьюри получил это рассечение, думаю, это было не так быстро. Но это ничего не меняет. 17 февраля боя не будет и неважно, было это умышленно или нет. Поединок 17 февраля отменен, бой состоится 18 мая", – сказал Красюк в интервью SportArena.

Напомним, во избежание очередного срыва поединка организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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