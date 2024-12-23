Промоутер Усика прокомментировал возможный реванш украинского чемпиона с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу возможного боя-реванша между украинцем и обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

Он заявил, что хочет, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом.

"Это не о том, что хотел бы я, а о том, что хочет увидеть мир бокса, фаны бокса. Если они хотят увидеть этот бой – отлично. Откровенно говоря, я хотел бы видеть Усика трехкратным абсолютным чемпионом", – сказал Красюк в интервью iFL TV.

Добавим, что ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, который организовал оба поединка Усика против Тайсона Фьюри, изъявил желание устроить бой Александра с Дюбуа, но назвал условие. Сначала Даниэль должен защитить пояс IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

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В свою очередь, промоутер Усика сомневается в том, что Дюбуа победит Паркера. Также он заявил, что пока не знает, какими будут дальнейшие шаги украинского чемпиона.

"Хотит ли команда Усика увидеть реванш Усик – Дюбуа. Да, конечно. С другой стороны, я не очень уверен, что Дюбуа сможет победить Паркера. Я бы поставил в этой паре на Джозефа.

Что может быть дальше для Александра? Он может вернуться в крузервейт, может стать двукратным или трехкратным абсолютом, может делать все, что угодно. Возможно, он станет чемпионом мира по танцу живота. Я понятия не имею, это зависит только от него. Что он пожелает – то и будет делать", – сказал Красюк в комментарии The Stomping Ground.

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После победы украинца над Тайсоном Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на поединок. Александр принял вызов и попросил организовать ему бой с Даниэлем.

Отметим, в ночь на 27 августа 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. В потенциальном реванше между Александром и Даниэлем на кону может стоять звание абсолютного чемпиона мира.

В послужном списке Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Семь из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

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Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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