Промоутер Усика раскрыл детали возвращения украинца на ринг: вероятное место боя и имя соперника

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика поделился деталями следующего поединка украинского боксера.

По словам функционера, скорее всего, Усик будет биться с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

Приоритетным вариантом проведения боя между украинцем и британцем является Англия.

"Ближайшее для Усика – это обязательная защита по линии WBA, а это Даниэль Дюбуа. У меня была встреча с Джорджем Уорреном (промоутер Дюбуа – прим.), чтобы обсудить, что мы собираемся делать и что мы можем сделать.

Сейчас мы прорабатываем возможности, и Лондон с Манчестером являются одними из вариантов, над которыми мы работаем. Возможно, если мы найдем решение, мы сможем организовать бой Усика в Великобритании", – приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее Дюбуа поделился мыслями о возможном бое с Усиком, заявив, что хочет шокировать мир и нокаутировать украинца. Промоутер британца также верит, что его клиент способен победить Александра.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен. После этого команда украинца начала переговоры об обязательной защите пояса в поединке с Дюбуа.

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