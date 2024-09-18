Промоутер Усика раскрыл подробности задержания украинского чемпиона в польском аэропорту

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился подробностями задержания украинского боксера в аэропорту польского Кракова.

Всю хронологию развития событий промоутер опубликовал у себя в Instagram.

"Как поляки отметили годовщину победы Усика над Гловацким. Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салонинки, перед этим проехав больше 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав.

Усик имел priority очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая бординг, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания.

После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось.

Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние другого Александра как "глубокое алкогольное опьянение" и не позволили пройти на рейс.

Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако они отказались давать объяснения, вызвав полицию. После появления офицеров сотрудники авиакомпании указали на второго Александра и объяснили свои выводы о недопуске на рейс. Полиция попросила его пройти с ними для установления факта и оформления документов.

Усик твердо заявил, что не покинет своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На что полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки… И полицейский надел наручники на запястье. И только на него, потому что, как видно на видео, которое снял кто-то из пассажиров, другой Александр идет без наручников и держит в руке дорожную сумку

В местном здании полиции второму Александру предложили пройти "драггер", который показал содержание алкоголя, эквивалентное одной бутылке пива. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел "неприятный разговор", однако уже было поздно...

Тем временем на месте уже был Генконсул Украины и объяснение уже пришлось давать польским правоохранителям. То ли лунное затмение так затмило сознание сотрудников авиакомпании и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно.

Однако точно можно сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким в польском Гданьске в 2016 году поляки отметили своеобразно.

Итак, слава Богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей", – написал Красюк.

Напомним, поздно вечером 17 сентября Усык был задержан в аэропорту Кракова. Соответствующее видео выложил в соцсетях первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Жена боксера Екатерина прокомментировала задержание своего мужа словами "все хорошо, позже Александр все объяснит, ничего криминального".

Сам Усик уже прокомментировал задержание в аэропорту Кракова. Ситуацию он назвал "недоразумением, которое быстро решилось". Также он записал видеообращение, где сообщил, что уже находится на свободе. Подробностей, что случилось, боксер не рассказал.

Усика задержали и отпустили в Польше: что это было?

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