Промоутер Усика рассказал о причинах срыва боя с Фьюри и назвал следующего вероятного соперника украинца

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, рассказал о причинах срыва боя своего клиента с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Если я начну перечислять все требования Фьюри, не хватит и 15 минут. Был список вещей, которые он хотел получить в свою пользу, которые были совершенно неприемлемы. Это было полное неуважение к Усику, как к объединенному чемпиону и бывшему абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе.

Я не могу разглашать ход переговоров, это часть этики. Если я начну вдаваться в подробности, это будет выглядеть не очень хорошо. Возможно, если другая сторона захочет все рассказать, мы сможем поговорить об этом. С сожалением в сердце я должен признать, что боя не будет", – приводит слова Красюка talkSPORT.

Также промоутер украинского боксера сообщил, что в ближайшее время начнет переговоры по бою Усика с другим соперником.

Скорее всего, им станет обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа. Если же стороны не смогут договориться о поединке, то Александр выйдет в ринг против хорвата Филиппа Хрговича, который является обязательным претендентом на пояс IBF.

"Мы разговаривали с Фрэнком Уорреном (промоутер Фьюри – прим.). Оба пришли к выводу, что с переговорами по бою Усика с Фьюри пора заканчивать.

Решили уже на этой неделе начать переговоры по бою с Дюбуа. Это самый вероятный соперник, но все будет зависеть от его состояния здоровья. Все будет зависеть от того, готов ли он биться. Вы ведь помните, что в последнем бою он повредил колено. Причем, там была тяжелая травма", – сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", однако украинец и британец так и не смогли согласовать условия контракта на бой.

Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Однако позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

В итоге украинец и британец так и не пришли к согласию, из-за чего переговоры об объединительном бое были прекращены. Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Фьюри.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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