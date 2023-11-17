Промоутер Усика затроллил Фьюри на пресс-конференции – "Цыганский король" с бранью пошел в разнос

На пресс-конференции, посвященной официальному объявлению боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсон Фьюри, произошла словесная перепалка между "Цыганским королем" и промоутером украинского боксера Александром Красюком.

Красюк решил потроллить британца и поблагодарил его за то, что он согласился на бой с "будущим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе".

В ответ Фьюри набросился на Усика с бранью и оскорблениями, обозвав его "трусом". После этого украинский чемпион поблагодарил всех и пообещал сказать все уже в ринге.

Красюк: Тайсон, очень благодарю тебя за мужество и отвагу, за то, что принял бой с будущим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри: Добро пожаловать на ринг с будущим чемпионом – со мной. Усик – бомжара, я нокаутирую его. Запомните, что я сказал на этой сцене.

Красюк: Пусть состоится бой. Пусть победит лучший.

Фьюри: Пусть состоится пресс-конференция, сосиска.

Красюк: Пусть пояса вернутся в Украину. Слава Украине! Героям слава!

Фьюри: Я снял пояса с одного украинца. В том числе и пояс журнала The Ring, который я освободил только в прошлом году, и когда он вернется? Я собираюсь сломать его. Сосиска. Урод. Кролик. Беги, кролик. Вы знаете, что произойдет снова, я разберу на кусочки сосиску. Ты будешь биться с лучшим британским супертяжеловесом. Ты победил их всех, но теперь встретишься с Тайсоном Фьюри. Маленькая п**да с говняной сережкой в ухе. Он боится. Трус!

Усик: Я очень рад здесь оказаться. Спасибо всем. Я скажу больше в ринге.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри устроили толкотню во время дуэли взглядов, которая состоялась после пресс-конференции в Лондоне.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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