Промоутер Усика заявил о "украденном" нокауте в бою с Фьюри – как отреагировал украинский боксер

Александр Красюк, промоутер новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что у украинского боксера "украли" победу нокаутом в бою против британца Тайсона Фьюри.

Дело в том, что в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. После серии ударов от украинца "Цыганский король" повис на канатах, а рефери отсчитывал британцу до восьми. До конца раунда оставалось еще 10 секунд, но сразу раздался гонг, что помешало Александру добить соперника, а Тайсону дало паузу между раундами для восстановления.

"Я истощен. Болел и поддерживал Усика на протяжении всего боя. Никакого неуважения к рефери, но он украл нокаут. Это мое мнение. Это было отличное выступление", – заявил Красюк в ринге.

На пресс-конференции Усика попросили прокомментировать этот эпизод. Украинский боксер ответил, что его не волнует, что он не победил нокаутом.

"Не думаю об этом, потому что у нас есть победитель. Окей, возможно, но не думаю об этом, потому что мы победили. Окей, нет нокаута, без проблем. Но это были 12 раундов большой драмы", – сказал Усик.

Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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