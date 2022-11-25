Пропагандировали войну в Украине: федерация хоккея страны-агрессора получила выговор

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила выговор Федерации хоккея России за нарушение Кодекса этики из-за поддержки и пропаганды войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении IIHF.

ФХР наказана из-за того, что болельщики на аренах демонстрировали знаки и плакаты с политическим контекстом. При этом клубы публиковали фотографии с подобными плакатами в социальных сетях. IIHF отмечает, что соответствующие публикации действительно были пропагандой войны в Украине, что является нарушением статьи 2.2.1 Этического кодекса.

"Суть выговора состоит в том, что ФХР была обязана пристально следить за поведением команд и лиг, находящихся под ее юрисдикцией, чего она не сделала. В дальнейшем она должна проявлять бдительность и принимать немедленные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался вне вниманием и контролем", – отметили в федерации.

В октябре российским и белорусским хоккеистам продлили бан на участие во всех международных соревнованиях. Конгресс IIHF уточнил, что запрет распространяется на турниры 2023 года всех возрастов.

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