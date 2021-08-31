Проплыли отметку в 60 медалей: Украина завоевала "золото" и "бронзу" Паралимпиады-2020

Проплыли отметку в 60 медалей: Украина завоевала "золото" и "бронзу" Паралимпиады-2020

"Сине-желтые" продолжают собирать награды на соревнованиях в Токио.

Украинская сборная завоевала еще две награды на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Успешным для "сине-желтых" стал финальный заплыв на 50 метров вольным стилем.

Обладателями медалей стали Андрей Трусов и Евгений Богодайко. Трусов завоевал свою вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Наш соотечественник выиграл заплыв с результатом 27,43 секунды.

Богодайко финишировал третьим, преодолев дистанцию за 27,99 секунды. Украинцев на пьедестале разделил колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате (27,84 секунды).

Теперь в активе "сине-желтых" на Паралимпиаде в Токио 60 медалей: 13 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых. В медальном зачете Украина занимает шестое место, а по количеству наград "сине-желтые" расположились на 4-й позиции.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов объяснил отказ от совместного фото с россиянами на пьедестале почета.

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