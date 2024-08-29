Пропустили 3 гола за 4 минуты: "Кривбасс" разгромно проиграл "Бетису" и вылетел из еврокубков (видео)

Команда Юрия Вернидуба не смогла пробиться в основную стадию Лиги конференций.

Криворожский "Кривбасс" разгромно проиграл испанскому "Бетису" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

У команды Юрия Вернидуба был отличный момент на 14-й минуте встречи, но Бандейра на дальней штанге слета пробил в каркас ворот после подачи Александра Драмбаева с левого фланга.

В конце первого тайма бронзовый призер УПЛ пропустил 3 гола за 4 минуты. На 40-й минуте счет в поединке открыл Айтор Руибаль, а затем дубль оформил Абде Эззальзули, отличившись на 41-й и 43-й минутах.

Во втором тайме голов забито не было. Подопечные Мануэля Пеллегрини спокойно удержали разгромный счет до финального свистка.

Обзор матча "Бетис" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

В первом матче, который состоялся 22 августа в словацком городе Кошице, украинский клуб уступил представителю Ла Лиги со счетом 0:2. Следовательно, по сумме двух поединков "Бетис" выиграл со счетом 5:0.

Так что именно "Бетис" вышел в основную стадию Лиги конференций, а "Кривбасс" вылетел из еврокубков.

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