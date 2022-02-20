Пропустили первыми: "Бавария" во втором тайме уничтожила последнюю команду Бундеслиги

Левандовски оформил дубль.

"Бавария" разгромила "Гройтер Фюрт" в домашнем матче 23 тура немецкой Бундеслиги - 4:1 .

Первый тайм мюнхенская команда привалила. На 42-й минуте Бранимир Хргота забил за команду гостей и заставил действующих чемпионов страны оказаться в роли догоняющих.

Однако это не помешало "Рекордмастеру" подтвердить свою силу после перерыва. Дубль Роберта Левандовски, забитый мяч Эрика Чупо-Мотинга и автогол Себастьяна Гризбека позволили "Баварии" отпраздновать более чем комфортную победу.

"Бавария" с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге, опережая дортмундскую "Боруссию" на 9 очков. "Дмели" провели на одну игру меньше. "Гройтер Фюрт" замыкает турнирную таблицу с 13-ю пунктами.

В следующем туре немецкого чемпионата "Бавария" 26 февраля на выезде померяется силами с "Айнтрахтом", а аутсайдер лиги в тот же день примет "Кельн".

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