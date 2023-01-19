Пропустили шедевр от соперника: "Манчестер Юнайтед" драматично упустил победу в АПЛ (видео)

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

"Манкунианцы" вышли вперед в конце первого тайма – Бруну Фернандеш замкнул передачу он Кристиана Эриксена.

Казалось, поединок так и завершится минимальной победой МЮ, однако в компенсированное время "орлы" сумели избежать поражения. Майкл Олисе забил шикарный гол прямым ударом со штрафного и вырвал для хозяев ничью.

Обзор матча

Таким образом, завершилась победная серия "красных дьяволов" во всех турнирах, которая длиоась с начала ноября прошлого года. В частности, она насчитывала пять победных матчей в АПЛ.

После этого матча подопечные Эрика Тен Хага остались на третьем месте в АПЛ, имея в своем активе 39 очков. "Кристал Пэлас" с 23 баллами идет 12-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 22 января на выезде сыграет против лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко. "Орлы" 21 января примут "Ньюкасл".

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