Пропустили трижды за шесть минут: "Боруссия" Д сенсационно потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги

Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" неожиданно завершился поражением "шмелей" со счетом 2:3 .

В конце первого тайма Юлиан Брандт вывел "черно-желтых" вперед. На 77-й минуте хозяева укрепили свое преимущество усилиями Рафаэля Геррейро.

Однако дальше новичку нынешнего сезона Бундеслиги удалось совершить камбэк. За минуту до конца основного времени Ли Бьюкенен сократил отставание бременцев. На 90+3 минуте Никлас Шмидт сравнял счет, а на пятой компенсированной минуте Оливер Берк вырвал для "Вердера" победу.

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне и после трех туров с 6 очками занимают шестую позицию. "Вердер" с 5 баллами расположился на седьмой строчке.

В следующем туре Бундеслиги "шмели" 27 августа на выезде сыграют с "Гертой". Бременцы днем позже примут "Айнтрахт".

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