Пропустили уже на 17-й секунде: "Барселона" после фиаско от "Шахтера" с трудом выиграла в Примере (видео)

"Барселона" обыграла "Алавес" в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

Гости шокировали действующего чемпиона Испании голом на самом старте поединка. Уже на 17-й секунде встречи Саму Омордион вывел "Алавес" вперед.

Однако после перерыва "сине-гранатовые" смогли переломить ход матча. Дубль оформил Роберт Левандовски – на 53-й минуте польский нападающий отличился после передачи Жюля Кунде, а затем на 78-й минуте забил свой второй гол, реализовав пенальти.

Обзор матча "Барселона" – "Алавес"

Отметим, что для каталонцев это был первый поединок после сенсационного поражения от донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.

После этого матча "Барселона" (30 очков) занимает третье место в Примере – команда Хави на два балла отстает от мадридского "Реала" и на четыре – от лидера чемпионата "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Алавес" (12 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" 25 ноября на выезде сыграет против "Райо Вальекано". Днем ранее "Алавес" будет принимать "Гранаду".

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