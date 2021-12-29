Пропустит дуэль со своим учителем: тренер топ-клуба АПЛ подхватил коронавирус

Наставник "канониров" отправился на самоизоляцию.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба "пушкарей".

39-летний испанец ушел на самоизоляцию согласно протоколам безопасности. Он не будет присутствовать на следующем матче своей команды в АПЛ против "Манчестер Сити", который состоится 1 января в Лондоне.

Таким образом, Артета пропустит тренерскую дуэль с Хосепом Гвардиолой. До своего назначения в "Арсенал" Микель был помощником главного тренера "Манчестер Сити" с 2016-го по 2019 год.

Отметим, что Артета заразился коронавирусом уже во второй раз. В марте 2020 года он стал первым представителем АПЛ, подхватившим болезнь.

После 19 туров Арсенал с 35 очками идет четвертым в турнирной таблице АПЛ.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что коронавирусом заразился главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко.

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