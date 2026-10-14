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Пропустит Эль Классико: звезду "Реала" дисквалифицировали за скандальную выходку
Винисиус Жуниор получил четырехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.
Звездный вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил четыре матча дисквалификации после нелепого удаления в домашнем матче восьмого тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала"
Об этом сообщает издание Marca.
26-летний бразилец получил прямую красную карточку за то, что дернул за волосы полузащитника гостей Натана Салиба.
После вмешательства VAR арбитр удалил Винисиуса с поля и отменил гол мадридцев. Жуниор разозлился из-за такого решения и набросился на судью с претензиями.
В итоге Винисиус получил четыре матча дисквалификации: два за свой фол и два из-за дальнейших протестов против решения арбитра.
Таким образом, вингер пропустит матчи Ла Лиги против "Севильи", "Барселоны", "Расинга" и "Валенсии". Он сможет вернуться на поле только 22 ноября в поединке против "Сельты".
Отметим, что Эль Классико, в котором "Барселона" будет принимать "Реал", состоится 25 октября на стадионе "Камп Ноу".
В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" девять матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.
Сейчас "Реал" с 18 очками после восьми туров занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. Подопечные Жозе Моуринью на 6 баллов отстают от "Барселоны", которая лидирует в чемпионате.
Ранее сообщалось, что экс-капитан "Реала" и шестикратный победитель Лиги чемпионов нашел себе новый клуб.