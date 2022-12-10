Пропустит остаток сезона: звездный немецкий вратарь сломал ногу на отдыхе после вылета из ЧМ-2022

Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии и Мануэль Нойер получил серьезную травму в отпуске после неудачного выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

36-летний вратарь отправился кататься на лыжах, однако все завершилось отнюдь не радостно – он сломал бедро и выбыл до конца текущего сезона.

"Что я могу сказать, конец года явно мог пройти лучше... Когда я пытался проветрить голову, катаясь на лыжах, сломал нижнюю часть бедра. Вчерашняя операция прошла успешно. Спасибо врачам. Берегите себя", — написал Нойер в Instagram, добавив фото из больничной палаты.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Германия не смогла преодолеть групповой этап. Бундестим проиграла Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. В итоге немцы с 4 очками заняли третье место в своем квартете, пропустив в плей-офф Японию (6 баллов) и Испанию (4 пункта).

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