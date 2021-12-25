Пропустит поединок с одним из лидеров: наставник клуба АПЛ заболел COVID-19

Джеррард отправился на самоизоляцию.
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Специалист пропустит два ближайших матча "бирмингемцев" в АПЛ — против "Челси" (26 декабря) и "Лидса" (28 декабря).
Ранее из-за вспышки коронавируса в состоянии Астон Виллы был перенесен матч с "Бернли".
Отметим, что "Астон Вилла" была одним из первых клубов АПЛ, где была зафиксирована первая массовая вспышка коронавируса.
- На прошлой неделе в АПЛ было зафиксировано рекордные 90 случаев заражения коронавирусом среди игроков и клубного персонала.
- Астон Вилла занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ после 17 матчей.
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