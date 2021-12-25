Пропустит поединок с одним из лидеров: наставник клуба АПЛ заболел COVID-19

Пропустит поединок с одним из лидеров: наставник клуба АПЛ заболел COVID-19

Джеррард отправился на самоизоляцию.

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на карантин.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист пропустит два ближайших матча "бирмингемцев" в АПЛ — против "Челси" (26 декабря) и "Лидса" (28 декабря).

Ранее из-за вспышки коронавируса в состоянии Астон Виллы был перенесен матч с "Бернли".

Отметим, что "Астон Вилла" была одним из первых клубов АПЛ, где была зафиксирована первая массовая вспышка коронавируса.

На прошлой неделе в АПЛ было зафиксировано рекордные 90 случаев заражения коронавирусом среди игроков и клубного персонала.

Астон Вилла занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ после 17 матчей.

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