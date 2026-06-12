Пропустит стартовый матч ЧМ-2026: звезду сборной Ганы не пустили в Канаду

Томас Парти / © Associated Press

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Звездный полузащитник сборной Ганы Томас Парти пропустит матч первого тура чемпионата мира-2026 по футболу против Панамы, который состоится 18 июня в канадском Торонто.

32-летнему футболисту испанского "Вильярреала" отказали во въезде в Канаду из-за обвинений в изнасиловании, сообщает The Athletic.

На правительственном сайте Канады говорится: "если вы совершили преступление или были осуждены за него, вам могут отказать во въезде в страну". Парти ранее выдвинули обвинения, но он ждет суд и еще не был осужден.

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В Великобритании экс-игрока лондонского "Арсенала" обвинили в пяти случаях изнасилования и в одном случае сексуального насилия, но он их отрицает. Позже Томасу предъявили новые обвинения еще по двум эпизодам. Перед судом футболист должен предстать в ноябре 2026 года.

Отметим, что еще два матча на групповом этапе ЧМ-2026 — против Англии и Хорватии — сборная Ганы проведет уже в США, а не в Канаде.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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