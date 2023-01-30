Пропустит три месяца: "Динамо" из-за травмы потеряло только что вернувшегося из аренды игрока

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, вернувшийся в январе 2023 года в киевский клуб из аренды в венгерском "Фехерваре", получил серьезную травму.

Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что у 24-летнего украинца врачи диагностировали перелом голени.

Срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.

В составе киевлян Леднев начал подготовку в Турции ко второй части сезона. По итогам зимних сборов тренерский штаб должен был принять решение о его будущем в команде.

С января 2022 года Богдан выступал на правах аренды за "Фехервар", принял участие в 23 поединках и сделал четыре ассиста. В этом сезоне на счету украинца 13 матчей в составе венгерского клуба, 2 результативные передачи.

Напомним, Леднев был призван усилить фланги атаки "Динамо" и заменить лидера киевлян Виктора Цыганкова, который перешел в зимнее трансферное окно в испанскую "Жирону".

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