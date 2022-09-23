Проработал 10 дней: украинского тренера, который зарабатывал "кровавые" деньги в РФ, уволили из эстонского клуба

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко уволен с должности главного тренера эстонской "Левадии" через десять дней после своего назначения.

В сентябре 43-летний специалист возглавил действующего чемпиона Эстонии, подписав контракт до конца 2023 года. Как оказалось, в своей должности украинец продержался только десять дней.

В четверг, 22 сентября, команда из Таллина неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с Калиниченко.

Как отметил президент клуба Виктор Левада, решение было принято после разговора с футболистами и тренерами - стороны сделали вывод, что в сложившихся условиях команде будет сложно достичь поставленных целей.

У руля эстонской команды Калиниченко провел лишь один официальный матч, в котором проиграл "Курессааре" со счетом 2:3.

"Левадия" является действующим чемпионом Эстонии. Прошлый сезон они выиграли с преимуществом в один балл над "Флорой".

Сейчас клуб из Таллина занимает второе место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 29 туров "Левадия" уступает 13 очков "Флоре".

Добавим, что с 1 июля 2019 до конца 2020 Калиниченко работал тренером в России. После этого в его тренерской карьере была латвийская "Рига". Когда Калиниченко был игроком, он выступал за: "Днепр", "Спартак" (Москва) и "Таврию". В футболке "сине-желтых" он сыграл 47 матчей и забил семь голов. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На том турнире Калиниченко забил гол и сделал две голевые передачи в игре против Саудовской Аравии.

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