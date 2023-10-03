Пророчит нокаут: экс-тренер Джошуа дал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался о поединке между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению американского специалиста, "Цыганскому королю" благодаря преимуществу в габаритах удастся сначала истощить украинского боксера, а затем нокаутировать.

"Несколько раундов Усик будет боксировать хорошо и создаст Фьюри проблемы. Но я считаю, что Тайсон просто слишком большой, сильный и тяжелый. Он будет использовать это как свое преимущество. Он истощит Усика, потому что Александр тоже устает.

Усик не любит удары по корпусу, поэтому я думаю, что Фьюри его утомит. Тайсон окажется слишком большим для Усика, истощит его и досрочно победит", – сказал Гарсия в интервью ESNEWS.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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