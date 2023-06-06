Прощальный матч Евгения Селезнева: видеотрансляция игры с участием звезд украинского футбола

Одного из лучших бомбардиров в истории отечественного чемпионата будет провожать на футбольную пенсию.

Во вторник, 6 июня, на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоится прощальный матч украинского форварда Евгения Селезнева. Начало – в 16:50.

В поединке примут участие представители трех футбольных поколений (Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Виталий Буяльский, Мирон Маркевич и многие другие звезды украинского футбола).

Среди звезд шоу-бизнеса в Ужгороде будут присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии Квартал 95 Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков.

Главными участниками события станут украинские военные – азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов "Ридик" и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Свой прощальный матч Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам. Игра будет называться "Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". Поединок будет благотворительным, все собранные средства будут направлены на нужды украинских военных, которые защищают нашу родину от российских оккупантов.

Видеотрансляция прощального матча Евгения Селезнева

Напомним, 11 мая Селезнев объявил о завершении игровой карьеры. На своем футбольном пути он защищал цвета "Шахтера", "Арсенала", "Днепра", "Колоса" и "Миная". За границей Евгений выступал за российскую "Кубань", турецкие "Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор", а также испанскую "Малагу".

Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории украинской Премьер-лиги со 117 голами в активе. Больше него в чемпионате Украины забивали только Сергей Ребров и Максим Шацких – по 123 гола.

На счету Селезнева также 11 забитых мячей в 57 матчах за сборную Украины.

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