Прощание со слезами: Месси оформил дубль в последнем домашнем матче за сборную Аргентины
В то же время Лео еще не решил, сыграет ли в финальном турнире ЧМ-2026.
Легендарный форвард Лионель Месси провел последний в своей карьере домашний матч за сборную Аргентины.
В ночь на 5 сентября "альбиселесте" на стадионе в Буэнос-Айресе принимали Венесуэлу. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
Месси оформил дубль в этом поединке, отыграв от стартового до финального свистка. На 39-й минуте Лео открыл счет после передачи Хулиана Альвареса.
На 76-й минуте преимущество аргентинцев укрепил Лаутаро Мартинес, а окончательный счет на 80-й минуте установил Месси, которому ассистировал Тьяго Альмада.
Турнирного значения для аргентинцев этот матч не имел – подопечные Лионеля Скалони ранее досрочно вышли на ЧМ-2026.
После матча 38-летний капитан сборной Аргентины попрощался с местной публикой, выступив с эмоциональной речью. Слезы не сдерживали ни сам Месси, ни болельщики на трибунах.
В то же время Лионель еще не решил окончательно, будет ли участвовать в составе сборной Аргентины в финальном турнире ЧМ-2026.
"Как я уже говорил раньше, из-за моего возраста логично, что, пожалуй, не сыграю на еще одном чемпионате мира. Но мы уже совсем близко, и это мотивирует. Иду день за днем.
Когда чувствую себя хорошо – получаю удовольствие, а если нет – не хочу выходить на поле. Потому увидим. Решение я еще не принял", – приводит слова Месси ESPN.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.