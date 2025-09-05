Прощание со слезами: Месси оформил дубль в последнем домашнем матче за сборную Аргентины

Лионель Месси / © Associated Press

Легендарный форвард Лионель Месси провел последний в своей карьере домашний матч за сборную Аргентины.

В ночь на 5 сентября "альбиселесте" на стадионе в Буэнос-Айресе принимали Венесуэлу. Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0 .

Месси оформил дубль в этом поединке, отыграв от стартового до финального свистка. На 39-й минуте Лео открыл счет после передачи Хулиана Альвареса.

На 76-й минуте преимущество аргентинцев укрепил Лаутаро Мартинес, а окончательный счет на 80-й минуте установил Месси, которому ассистировал Тьяго Альмада.

Турнирного значения для аргентинцев этот матч не имел – подопечные Лионеля Скалони ранее досрочно вышли на ЧМ-2026.

После матча 38-летний капитан сборной Аргентины попрощался с местной публикой, выступив с эмоциональной речью. Слезы не сдерживали ни сам Месси, ни болельщики на трибунах.

В то же время Лионель еще не решил окончательно, будет ли участвовать в составе сборной Аргентины в финальном турнире ЧМ-2026.

"Как я уже говорил раньше, из-за моего возраста логично, что, пожалуй, не сыграю на еще одном чемпионате мира. Но мы уже совсем близко, и это мотивирует. Иду день за днем.

Когда чувствую себя хорошо – получаю удовольствие, а если нет – не хочу выходить на поле. Потому увидим. Решение я еще не принял", – приводит слова Месси ESPN.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.