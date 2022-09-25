Прощание со слезами на глазах: легендарный теннисист Федерер провел последний матч в карьере (видео)

Выдающийся швейцарский теннисист Роджер Федерер официально завершил спортивную карьеру. Экс-первая ракетка мира в последний раз вышел на корт в матче Кубка Лейвера.

В своем последнем поединке 41-летний швейцарец, который в середине сентября объявил о завершении карьеры, в паре с испанцем Рафаэлем Надалем противостоял американскому дуэту Джекса Сока и Фрэнсиса Тиафо.

Напряженный матч завершился поражением легенд тенниса со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

После поединка организаторы турнира и болельщики громкими аплодисментами провели Федерера на спортивную пенсию, а сам Роджер не сдержал слез.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Федерер - один из лучших и самых титулованных игроков в истории тенниса. На его счету 20 титулов на турнирах Большого шлема. Он пять раз выигрывал US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шесть раз Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) и рекордные восемь раз Уимблдон (2003-2007, 2017).

Всего на счету Федерера 103 титула и по этому показателю он занимает вторую строчку в истории тенниса, уступая лишь американцу Джимми Коннорсу, у которого 109 титулов. Кроме того, Федерер - победитель Кубка Дэвиса (2014) в составе сборной Швейцарии и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде.

Роджер был первой ракеткой мира в течение 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что до сих пор остается непобитым рекордом.

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