Прощай Большой шлем: Джокович проиграл апелляцию по отмененной визе и будет депортирован из Австралии

Прощай Большой шлем: Джокович проиграл апелляцию по отмененной визе и будет депортирован из Австралии

Лучший теннисист планеты не сможет сыграть на Australian Open-2022.

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука об аннулировании австралийской визы сербского теннисиста.

Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек. Она поддержала решение об отмене визы Джоковича из соображений общественного интереса, передает Sky Sports. Детальнее причины единогласного вердикта суда будут обнародованы в ближайшие дни.

Теперь Джокович будет депортирован из Австралии с запретом на въезд сроком на три года. Новаку будет позволено вернуться только при "убедительных обстоятельствах, затрагивающих национальные интересы".

Сербский теннисист уже сделал заявление после того, как его апелляция на аннулирование австралийской визы была отклонена.

"Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и принять участие в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властью по вопросу моего отъезда из Австралии", - выразился Джокович.

Скандал с Джоковичем в Австралии: что случилось

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну.

Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Сербскому теннисисту аннулировали визу в Австралию и держали в иммиграционном изоляторе. Джоковича пытались депортировать из страны, однако он выиграл суд и готовился сыграть на Australian Open-2022, однако его австралийскую визу аннулировали повторно.

Сообщалось, что серба заподозрили в подделке теста на коронавирус. По данным немецкого журнала Der Spiegel, Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, но его результаты были внесены в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

Интересно, что положительный тест Новака зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный - 7320919. Идентификационные номера присваиваются последовательно. Отсюда следует, что тест, который якобы был сдан ранее, был введен в электронную систему позже.

В то же время Джокович сразу после 16 декабря, когда должен был находиться на самоизоляции, участвовал в разных активностях. На этот факт ранее обращали внимание СМИ. Все это подвергает сомнению, что серб действительно сдал положительный тест 16 декабря.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович - действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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