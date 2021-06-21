Прощай, Евро-2020? Сборная Украины в решающем матче в группе без шансов проиграла Австрии

"Сине-желтые" провели не лучшую свою игру.

Сборная Украины уступила национальной команде Австрии в матче третьего тура группы C Евро-2020, тем самым усложнив себе борьбу за выход в 1/8 финала турнира. Встреча на стадионе "Национальный" в Бухаресте завершилась со счетом 0:1.

"Сине-желтые" провели невнятный первый тайм - австрийцы неожиданно легко захватили инициативу и регулярно тревожили Георгия Бущана.

На 21-й минуте это давление воплотилось в гол. Илья Забарный не уследил за Кристофом Баумгартнером, который ногой замкнул навес с углового.

Associated Press

Сборная Украины за первые 45 минут создала лишь один момент, который мог бы завершиться голом. Даниэль Бахманн отразил непростой удар Николая Шапаренко, а Андрею Ярмоленко не хватило самой малости, чтобы сыграть на добивании.

Перед самым перерывом Марко Арнаутович обязан был делать счет 0:2, но он не попал как следует по мячу, оказавшись перед воротами Бущана после передачи с правого фланга.

Во втором тайме игра несколько выровнялась, однако этого оказалось недостаточно, чтобы украинцы смогли на регулярной основе тревожить вратаря соперников.

Associated Press

На 62-й минуте австрийцы едва сами не привезли себе гол, но Бахманн среагировал на срезку своего партнера, который головой после навеса со штрафного направил мяч в свои ворота.

В оставшееся время "сине-желтые" так и не смогли всерьез нагрузить оборону соперников. Австрийцы заслуженно выиграли и идут дальше.

Теперь сборной Украины нужно будет ждать, чем завершится борьба за выход в плей-офф в других группах. "Сине-желтым", чтобы продолжить борьбу на турнире, нужно оказаться в числе четырех лучших команд из шести, которые займут в своих квартетах третьи места.

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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