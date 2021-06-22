"Прощай, немытая Россия": реакция соцсетей на позорное выступление команды из РФ на Евро-2020

Болельщики отреагировали на провал подопечных Черчесова на Чемпионате Европы.
Сборная России позорно проиграла (1:4) национальной команде Дании в матче 3-го тура группы В Евро-2020 и финишировала последней в своем квартете.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на провал подопечных Станислава Черчесова.
черчесов бесится каждый раз, когда сборная россии пропускает гол в свои ворота и ничего не меняется #РоссияДания pic.twitter.com/STlAvcKhMA— точеньк (@tochennk) June 21, 2021
Черчесов в виде той самой черепахи которых любят насиловать датчане #РоссияДания pic.twitter.com/LHDXMGhuc6— Дмитрий Дубник (@DubnikDM) June 21, 2021
Список недружественных стран стремительно увеличивается #РоссияДания— (@za_chto_nakhuy) June 21, 2021
Дания могла бы и Эриксена на носилках вынести под конец - он бы через себя забил под Зобниным#РоссияДания #ЕВРО2020 #EURO2020— 089svs (@089svs) June 21, 2021
Бельгія забиває фінам. Рашенс, чули, можете обсиратись далі— Голобородько (@holoborod_ko) June 21, 2021
Думав українці грають хєрово...Подивився Данія-Росія.Та не так вже й хєрово)))— Єжи Стінгер (@z7z7z73) June 21, 2021