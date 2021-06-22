Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Прощай, немытая Россия": реакция соцсетей на позорное выступление команды из РФ на Евро-2020

Дата публикации
Просмотры
280
"Прощай, немытая Россия": реакция соцсетей на позорное выступление команды из РФ на Евро-2020

Associated Press

Болельщики отреагировали на провал подопечных Черчесова на Чемпионате Европы.

Сборная России позорно проиграла (1:4) национальной команде Дании в матче 3-го тура группы В Евро-2020 и финишировала последней в своем квартете.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на провал подопечных Станислава Черчесова.