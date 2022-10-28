"Прощенный" Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить бывшую команду Вернидуба в Лиге Европы

В четверг, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Шерифом".

"Манчестер Юнайтед" одолел "Шериф" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 3:0 .

Счет матча открыл в конце первого тайма Диогу Далот. Во второй половине встречи Маркус Решфорд удвоил преимущество "манкунианцев", а Криштиану Роналду за 9 минут до конца матча поставил уверенную точку в поединке.

Отметим, что Роналду был отстранен за свой скандальный поступок во время матча с "Тоттенхэмом" в 12-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ), однако впоследствии португалец прибыл на базу клуба, поговорил с тренером и получил разрешение вернуться в первую команду. МЮ.

В другом матче группы E "Реал" Сосьедад на выезде победил "Омонию" (0:2).

В составе испанской команды отличились Роберт Наварро и Браис Мендес.

После 5 туров "Манчестер Юнайтед" с 12 очками находится на втором месте турнирной таблицы. Лидирует в группе "Реал" Сосьедад с 15 баллами. "Шериф" набрал всего три балла (3). "Омония" с нулем на дне.

Матчи 6-го тура состоятся 3 ноября: "Реал" Сосьедад — "Манчестер Юнайтед", "Шериф" — "Омония".

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