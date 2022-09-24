"Прошел 7 кругов ада": украинский боксер погиб во время теракта в Оленовке

Защищавший "Азовсталь" украинский боксер Станислав Артеменко погиб во время российского обстрела колонии в Оленовке.

Украинский боксер Станислав Артеменко был убит во время российского теракта в Оленовке.

О смерти спортсмена сообщил его тренер Валентин Головко.

Артеменко участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе.

"Он прошел семь кругов ада, войну, бои на Азовстали, плен и вероломное коварное убийство в Оленовке 29.07.2022", — рассказал Головко.

У погибшего героя осталась больная онкологией мама и бабушка.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.

Читайте также:

Из плена рашистов освободили украинского арбитра-нейрохирурга, спасавшего раненых в Мариуполе

Фанат "Карпат" погиб, защищая Украину от российских оккупантов

Львовский кикбоксер погиб, защищая Украину от российских оккупантов