"Прошел 7 кругов ада": украинский боксер погиб во время теракта в Оленовке

Защищавший "Азовсталь" украинский боксер Станислав Артеменко погиб во время российского обстрела колонии в Оленовке.
Украинский боксер Станислав Артеменко был убит во время российского теракта в Оленовке.
О смерти спортсмена сообщил его тренер Валентин Головко.
Артеменко участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе.
"Он прошел семь кругов ада, войну, бои на Азовстали, плен и вероломное коварное убийство в Оленовке 29.07.2022", — рассказал Головко.
У погибшего героя осталась больная онкологией мама и бабушка.
Напомним, российские войска 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских.
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