"Прошли яркий и успешный путь": Шевченко обратился к сборной Украины после назначения ее тренером Петракова

44-летний специалист покинул команду 1 августа.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к "сине-желтым" после назначения его преемником Александра Петракова.
"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку.
Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал 44-летний специалист.
- Шевченко покинул тренерский пост сборной Украины 1 августа после истечения срока контракта.
- Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины.
- В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.