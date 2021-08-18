"Прошли яркий и успешный путь": Шевченко обратился к сборной Украины после назначения ее тренером Петракова

"Прошли яркий и успешный путь": Шевченко обратился к сборной Украины после назначения ее тренером Петракова

44-летний специалист покинул команду 1 августа.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к "сине-желтым" после назначения его преемником Александра Петракова.

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку.

Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал 44-летний специалист.

Шевченко покинул тренерский пост сборной Украины 1 августа после истечения срока контракта.

тренерский пост сборной Украины 1 августа после истечения срока контракта. Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины.

В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.

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