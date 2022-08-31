Прошлогодняя чемпионка и победительница Wimbledon-2022 сенсационно вылетели на старте US Open

Победительница US Open-2021 британка Эмма Радукану и триумфаторка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана неожиданно остановились в первом круге US Open-2022.

В первом круге US Open Рыбакина (№25 WTA) сенсационно уступила 131-й ракетке мира Кларе Бюрель - 4:6, 4:6.

А чемпионка US Open-2021 Радукану (№11 WTA) в первом раунде уступила Ализе Корне из Франции (№40 WTA ) - 3:6, 3:6.

Также завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата США латвийская теннисистка Елена Остапенко (№16 WTA). Она на старте US Open-2022 проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№39 WTA) – 3:6, 6:3, 4:6.

Ранее сообщалось, что украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк синхронно пробились во второй круг US Open-2022.

Таким образом, во втором круге US Open сыграют три украинки. Кроме Калининой и Костюк, там также примет участие и Дарья Снигур, которая после преодоления трех оппоненток в квалификации сумела сенсационно выбить седьмую ракетку мира - Симону Халеп.

Открытый чемпионат США продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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