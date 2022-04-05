"Прошу молиться за них": один из лучших боксеров мира записал видео в поддержку украинцев

"Прошу молиться за них": один из лучших боксеров мира записал видео в поддержку украинцев

Теренс Кроуфорд не остался в стороне от войны украинского народа против российских захватчиков.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Теренс Кроуфорд поддержал украинцев в войне против российских оккупантов.

34-летний непобедимый американский боксер записал видеообращение, которое опубликовал Instagram-аккаунт WBC Ukraine.

"Я записываю это видео, чтобы отправить любовь и поддержку моим украинским друзьям. Сейчас там пришло плохое время. Я прошу каждого из вас, ребята, молиться за них, отправить вашу любовь и поддержку.

У меня в Украине есть несколько друзей. Среди них - Николай, президент WBC Ukraine. Я знаю некоторых бойцов: Кличко, Ломаченко, Усика, Виктора Постола, с которым делил ринг. Они борются за свою страну, и им нужна ваша поддержка, ребята. Поддержите их. Молимся о мире. Я надеюсь, что однажды все станет там нормально", - сказал Кроуфорд.

Коуфорд, завоевав титул WBO в 2018 году, уже пять раз успешно защищал свой пояс. Он остается непобедимым на профессиональном ринге: на его счету 38 выигранных боев (29 - нокаутом) и ни одного поражения.

В последнем поединке Кроуфорд в ноябре прошлого года техническим нокаутом в 10-м раунде победил своего соотечественника Шона Портера.

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