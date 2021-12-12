Просил остановить поединок: Ломаченко отказался добивать Комми после нокдауна (видео)

После боя Василий признался, что ему стало жалко соперника.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Смотрите также: Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя (видео)

Украинский боксер полностью доминировал в ринге, а в седьмом раунде отправил африканца в нокдаун. Тогда показалось, что все быстро завершится для Комми нокаутом, однако Ломаченко не стал добивать оппонента.

После завершения боя 33-летний украинец объяснил мотивы своего поступка.

"Я видел его состояние и мне было жаль его, поэтому я размышлял, что делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать", - сказал Ломаченко.

На камеру попал момент, когда Василий апеллировал к углу ганского боксера с призывом остановить бой. Однако команда африканца не выбросила белое полотенце. После боя тренер Комми заявил, что его подопечный настоящий воин, потому он и не стал останавливать поединок.

Lomachenko был screaming at Commey's corner asking if they've had enough, asking if they были ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко заподозрили в измене. Василий в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины.

Читайте также:

"Поеду куда угодно": первые слова Ломаченко после яркого триумфа над "Терминатором"

"Очередной космический бой от Ломаченко": реакция соцсетей на сокрушительную победу украинца над Комми

Тотальное уничтожение: статистические итоги боя Ломаченко - Комми