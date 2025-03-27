Потерял способность говорить: появилась новая информация о состоянии Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер / © Associated Press

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Немецкий журналист Феликс Горнер сообщил новые подробности состояния здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

По информации репортера немецкого телеканала RTL, который долгое время освещал карьеру легендарного гонщика, 56-летний "Красный барон" потерял способность говорить .

"Это очень печальная ситуация. Михаэль полностью зависим от ухода. Он больше не может разговаривать. К нему разрешено приближаться максимум 20 лицам. И я считаю, что это правильный подход, ведь семья действует в его интересах. Он всегда очень ценил свою частную жизнь, и эта позиция остается неизменной", – рассказал Горнер.

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Что известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер, уже после завершения карьеры автогонщика, получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. Немецкому гонщику провели несколько срочных операций, он провел шесть месяцев в коме. С тех пор его на публике никто не видел.

В сентябре 2019-го Михаэля доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники призналась, что Шумахер был в сознании.

В ноябре того же года жену гонщика обвинили в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Она ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье – пожелание гонщика.

В июне 2020-го сообщалось, что Шумахер перенесет еще одну операцию.

В свою очередь, швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер объяснил, почему состояние Михаэля после мозговой травмы не улучшится.

В октябре 2024 года дочь Михаэля Шумахера – Джина-Мария – вышла замуж. Согласно слухам, свадьбу посетил и "Красный барон", однако не сообщается, в каком состоянии он был на празднике. Гостям мероприятия запретили брать с собой мобильные телефоны, поэтому фото и видео в Сети не появилось.