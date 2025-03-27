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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сборная Украины завоевала "серебро" на ЧМ-2025 по лыжной акробатике

"Сине-желтые" выиграли медаль в смешанных командных соревнованиях.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Дмитрий Котовский

Дмитрий Котовский / © Associated Press

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2025, который проходит в Швейцарии.

"Сине-желтые" поднялись на пьедестал в смешанных командных соревнованиях. Награду украинской сборной принесли Ангелина Брыкина , Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Украинская команда с четвертым результатом отобралась в большой финал, где за три прыжка набрала 312,35 балла.

Отметим, что Котовский успешно выполнил самый сложный прыжок в лыжной акробатике – "Ураган".

"Золото" планетарного первенства завоевали американцы (344,63 балла). "Бронзу" взяли швейцарцы (281,43 балла).

Для Украины это пятая медаль в истории на чемпионатах мира по лыжной акробатике и второе "серебро".

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