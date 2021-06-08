"Простите, бываю резок": Леоненко извинился за критику новой формы сборной

Ранее он называл новую форму, где изображена карта Украины, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава", "очередной глупостью политиков".

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко извинился за свое скандальное высказывание относительно новой формы национальной команды.

Об этом сообщает "Фокус".

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Леоненко заверил, что поддерживает целостность Украины и будет болеть за сборную Украины на Евро-2020. Он вспомнил, что когда был игроком — то с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах.

"Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу, и такая футболка будет их вдохновлять. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов. И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков", – сказал футбольный эксперт.

Напомним, что Виктор Леоненко попал в скандал, заявив, что "новая форма — это очередная глупость политиков".

"Это все устроили уродливые политики, в которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", — говорил он.

6 июня национальная сборная Украины по футболу представила игровую форму к Чемпионату Европы-2020.

Однако новая форма вызвала значительный резонанс в Сети и возмущение в страны-агрессора.

Впрочем, в УЕФА ответили, что новая форма сборной Украины соответствует всем требованиям, поэтому нет никаких оснований, чтобы запретить играть в ней на Евро-2020.

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