"Просто фантастика": французский горнолыжник установил рекорд зимних Олимпиад

Жоан Кларе стал самым старшим призером зимних Игр в истории горнолыжного спорта.

Французский горнолыжник Жоан Кларе завоевал "серебро" на Олимпийских играх-2022 в Пекине и тем самым установил рекорд.

Он стал самым старшим призером Олимпиад в истории горнолыжного спорта. 8 января 2022 французскому спортсмену исполнился 41 год.

Отметим, что Кларе поднялся на пьедестал почета Пекина-2022, несмотря на все прогнозы специалистов. Француз подходил к Олимпиаде в столице Китая, имея только одну медаль в карьере на уровне чемпионатов мира: в 2019 году Жоан завоевал "серебро" планетарного первенства в супергиганте.

После исторического триумфа французский горнолыжник не сдерживал бурных эмоций.

"Мне просто нужно успокоиться и подумать, что именно мне удалось сделать. Это невероятно. Знаю, что это отличный рекорд для меня. Знал, что хорошо прошел дистанцию, но на скоростном спуске ты не знаешь, быстро прошел или нет. Серебряная медаль здесь - это просто фантастика", - сказал Кларе.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн стала самой старшей участницей в истории зимних Игр, а ее коллега из Нидерландов Ирен Вюст завоевала шестое олимпийское "золото" в карьере, установив невероятный рекорд.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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