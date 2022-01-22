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"Просто хотел увидеть ее": футболист из команды Бекхэма голыми руками схватил змею на тренировке (видео)

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"Просто хотел увидеть ее": футболист из команды Бекхэма голыми руками схватил змею на тренировке (видео)

Associated Press

Брек Ши удивил партнеров по команде.

Во время тренировки команды MLS "Интер" Майами прошел небольшой курьез, когда в гости к футболистам заползла змея

31-летний полузащитник команды Брек Ши ловко схватил змею голыми руками и не спеша отнес ее к ограде. Затем Ши бросил незваную гостью в мусорный бак, чтобы сотрудник базы отнес ее в безопасное место.

"Я вырос среди домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится.

Большинство людей их боятся, но они достаточно милы. Все говорили: "Осторожно, там змея!" Но я просто хотел увидеть ее», — сказал Брек Ши.

  • Совладельцем "Интер" Майами является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
  • В прошлом сезоне команда заняла только 11 место в Восточной конференции.

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