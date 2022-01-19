"Просто кошмарят": Усик вспомнил свою последнюю поездку в аннексированный Крым

Спортсмен последний раз посещал маленькую родину два года назад.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о поездках в аннексированный Крым, откуда он родом.

Украинский боксер в последний раз посещал Крым два года назад, до начала пандемии коронавируса.

По его словам, во время пересечения админграницы уже на территории полуострова пришлось столкнуться с неприятным поведением российских пограничников.

"Сложно с "границами"... Ужасают, вот просто кошмарят. "Куда вы едете? Зачем вы уезжаете? А сколько вы там будете? Это крымская "граница". На нашей украинской границе все отлично. Никаких проблем – "когда, куда, когда назад?". А вот на крымской бывает и очередь большая, очень большая, и знаешь — просто (хотят) дурачить, покошмарить… они знают меня», — рассказал Усик в интервью на канале Маши Ефросининой на YouTube.

У боксера в Симферополе остались теща, тесть, сестра и племянница, а также многие друзья. Он со своей семьей переехал в Киев.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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