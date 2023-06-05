Просто космические суммы: названы гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии

Стало известно, сколько могут заработать чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри за объединительный бой в Саудовской Аравии.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Гарет Дэвис, гонорар украинца составит около 50 миллионов долларов, а "Цыганский король" получит до 90 миллионов долларов.

"Если все пойдет по плану, то это будет изумительно. Турнир с боями Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер и Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится, если у саудовцев есть такие амбиции, если они могут это устроить, и у них есть, скажем, 250 миллионов долларов для его проведения – где-то около того.

Чтобы все эти ребята вышли на ринг, допустим, в бою Уайлдер – Джошуа каждому нужно заплатить 40 миллионов долларов. Это уже 80 миллионов. Говорили, что Фьюри хочет 120 миллионов долларов за бой в Саудовской Аравии. Я сомневаюсь, что он получит такую сумму. Я бы поставил, что он заработает чуть больше половины этого. Может быть, 70-80, может быть, 90 миллионов. Это очень много. Усик получит 50 миллионов. Сейчас у него есть соглашение на несколько боев со Skills Challenge Promotions", – приводит слова журналиста Boxing News 24.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. В начале апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал дату и место проведения чемпионского боя Усик – Дюбуа.

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